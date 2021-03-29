Kayseri'de balkondan düşerek ölen kadının kocasının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde balkondan düşerek öldüğü iddia edilen 2 çocuk annesi kadının, "eşi kasten öldürmek" suçundan hakkında dava açılan kocasının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde balkondan düşerek öldüğü iddia edilen 2 çocuk annesi kadının, "eşi kasten öldürmek" suçundan hakkında dava açılan kocasının yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.S, maktul G.S'nin müşteki babası Y.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun henüz çıkmadığını ifade etti. Duruşmada Y.Ö. tanık olarak dinlendi.

Müşteki Y.T, "Kızımı boşayabilirdi. Bu kadar zulmetmenin hiç anlamı yoktu." diyerek, sanığa tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcısı ara mütalaasında, sanığın tutukluluğunun devamını talep ederek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık M.S. ise 10 aya yakın süredir haksız yere tutuklu olduğunu öne sürdü. Olayda bir mağdur varsa onun da kendisi ve çocukları olduğunu savunan M.S. şunları kaydetti:

"Hayatımda bir karıncayı incitmedim. Suçsuz, günahsız yere yatmaktayım. 2 evladım şahidimdir. Her şeye çocuklarım vakıftır. Adalet istiyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Eşimin babasına birkaç şey söylemek istiyorum. Suçsuz, günahsız yere 10 aydır yatıyorum. Hayatım mahvoldu. Günah keçisi, kurbanlık arıyorlar."

Mahkeme heyeti, sanık M.S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İncesu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Temmuz 2020'de, Saraycık Mahallesi TOKİ konutlarında 3. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden G.S'nin kocası M.S'yi cinayet şüphesiyle gözaltına almış, zanlı işlemlerin ardından 6 Temmuz 2020'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya