Kayseri'de balık tezgahları doldu Kayseri'de balık tezgahları dolduKAYSERİ'de av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlar, balıklarla doldu.

Kayseri'de balık tezgahları doldu

KAYSERİ'de av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlar, balıklarla doldu. Palamudun tanesi 25, barbunun kilosu ise 22.5 TL'den satıldı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Kayseri'ye getirilen balıklarla tezgahlar doldu. Sivas Caddesi'ndeki balıkçı tezgahları Samsun'dan getirilen farklı tür balıklarla dolmaya başladı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle palamudun tanesi 25, barbunun kilosu 22.5 TL'den, istavritin kilosu ise 17.90 TL'den satıldı. Balıkçı esnafı Ercan Tunç, Geçtiğimiz yıl satışlarımız çok iyi değildi. Ancak bu yıl Kayseri halkı balığa doyacak. Av yasağının kalkmasının ardından tekneler mavi sulara açıldı. İlk etapta palamut, barbun ve istavrit tezgahlara gelmeye başladı. Bu yıl balık çok olacağını düşünüyoruz. İnsanlarımız hastalıklardan korunmak için balık tüketmeli dedi.

Kaynak: DHA