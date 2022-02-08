Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gönenkent Mahallesi'ndeki bir apartman deposundan 4'er adet bakır leğen, kazan ve tencere çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları K.S. ve M.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.