Kayseri'de bahçesinde Hint keneviri ele geçirilen sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bahçesinde 45 kök Hint keneviri ele geçirilen sanık, 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanık V.D. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bahçesinde ekili 45 kök Hint kenevir ele geçirilen V.D. ise uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık V.D'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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