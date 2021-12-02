Kayseri'de bahçe düzenlemesi sırasında çöken istinat duvarı 5 araçta hasara neden oldu

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 5 otomobilde hasar oluştu.

Talas ilçesi Numune Sokak'taki bir sitenin istinat duvarı, yanındaki inşaatın bahçesinde kepçe ile düzenleme yapıldığı sırada çöktü.

Bu sırada kayan toprakla birlikte iş makinesi de sitenin bahçesine yuvarlandı. Çöken duvarın altında kalan park halindeki 5 otomobilde ise hasar oluştu.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kepçe operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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