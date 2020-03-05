Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

05.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:24
Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl ekipleri, iki baharatçı dükkanında, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hap satıldığını belirledi.

M.H. ve D.S'nin iş yerlerine düzenlenen operasyonda 20 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

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