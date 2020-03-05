Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki baharatçı dükkanında, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hap satıldığını belirledi.
M.H. ve D.S'nin iş yerlerine düzenlenen operasyonda 20 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Kaynak: AA