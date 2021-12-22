Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de bağ evlerinden 25 bin liralık eşya çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evlerinden 25 bin liralık eşya çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bağ evlerinden eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 4 bağ evinden yaklaşık 25 bin lira değerinde tesisat kablosu, ev aletleri ve çeşitli ev eşyası çaldıkları iddiasıyla İ.T. (23) ve H.C'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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