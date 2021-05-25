Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'de, farklı ilçelerdeki 7 bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de, farklı ilçelerdeki 7 bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerindeki 7 bağ evinden kanepe, çapa motoru ve matkap gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, hırsızlık zanlısı A.C.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan A.C.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün