Kayseri'de baca yangını

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle 12. Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan