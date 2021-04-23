Kayseri'de baca yangını
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle 12. Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan