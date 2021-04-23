Kayseri'de baca yangını
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Kayseri'de baca yangını

Kayseri'de baca yangını
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenimahalle 12. Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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