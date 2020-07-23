Kayseri'de baca yangını
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
23.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:04
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hunat Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA