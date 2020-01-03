Kayseri'de baca yangını

03.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:50

Kayseri'de üç katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tuğcu Sokak'ta üç katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA