Kayseri'de baca yangını
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Kayseri'de baca yangını

Kayseri'de üç katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

03.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:50
Kayseri'de baca yangını

'de üç katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tuğcu Sokak'ta üç katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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