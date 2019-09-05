Kayseri'de babasını tedavi ettiren Meksikalı Godino, "Babamın damarlarında artık Türk kanı var"

05.09.2019 10:18

Nevşehir'in Kapadokya bölgesini ziyaretinde rahatsızlanan Meksika vatandaşı Enrique Gudino Magana'nın oğlu Luis Enrique Godino, "Tedavide babama kan verdiler. Babamın damarlarında artık Türk kanı var" dedi.



Meksika'nın Ankara Konsolosu Eduardo Villa Molina, Kapadokya gezisi sırasında rahatsızlanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Enrique Gudino Magana'yı ziyaret etti. Magana'nın sağlık durumu hakkında, hastane yetkililerinden bilgi alan Konsolos Eduardo Villa Molina, hastanede incelemeler yaparak, verilen hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.



Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Meksika vatandaşı Enrique Gudino Magana'nın oğlu Luis Enrique Gudino, "Türkiye'deki hastaneler hakkında bilgi sahibi değildik. Fakat babamın rahatsızlığı nedeniyle gelmiş bulunduğumuz Kayseri Şehir hastanesi teknik donanım olarak mükemmel durumda. Branşında uzman doktor kadrosu ve tecrübeli sağlık personeli ile babamın sağlığına kavuşması için çok büyük özveri göstererek bizlere yardımcı oldular. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık bizim ikinci vatanımızdır" dedi.



Gudino, "Babamın sağlığının düzelmesinden sonra döneceğimiz ülkemizde Türkiye ve Kayseri Şehir Hastanesi hakkında olumlu düşüncelerimizi paylaşacağız.Çok şanslıyız ki böyle mükemmel bir hastanede güler yüzlü çalışanlar arasındayız çok kaliteli hizmet alıyoruz. Ayrıca babama tedavide kan verdiler. Babamın damarlarında artık Türk kanı var. Bu durumdan da burada olmaktan da çok mutluyuz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA