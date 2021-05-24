Kayseri'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve babasına ait otomobille polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve babasına ait otomobille polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden 06 HC 1418 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.Y, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen otomobil, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak'ta durduruldu.

Gözaltına alınan sürücünün kullandığı otomobilin babasına ait olduğu tespit edildi.

Sürücüye, trafiği tehlikeye sokmak, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kırmızı ışık ihlali suçlarından cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Ataizi Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Ersun Yanal Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de babasına ait otomobille polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 01:23:24. #1.14#

title