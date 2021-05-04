Kayseri'de babası tarafından tüfekle vurulan genç öldü

Kayseri'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Kayseri'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Danişmentgazi Mahallesi Beşikli Sokak'taki bir ikamette C.Y. (57) ile oğlu B.Y. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, tüfekle oğlu B.Y'yi yaraladı.

Silah sesini duyan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete gelen ekipler B.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba C.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün