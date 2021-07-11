Kayseri'de babası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi
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Kayseri'de babası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de babası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi'nde bir ikamette N.K. (71) ile oğlu A.K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.K, oğlu A.K'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba N.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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