Babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç ağır yaralandı

Kayseri'de babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Orkide Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Afgan uyruklu M.G. (18) ile babası M.A.G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen olay sırasında M.G. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralan M.G. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba M.A.G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin