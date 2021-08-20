Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
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Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı

Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Kayseri'de 2020 yılı ay çekirdeği hasadı başladı.

Türkiye üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Kayseri'de 2020 yılı ay çekirdeği hasadı başladı.

Yeşilhisar İlçesi Kesik Mahallesi Kıraçtepesi Mevkiinde gerçekleştirilen çerezlik ay çekirdeği hasadına; Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Müdürü Salih Bektaş, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkan V. Salih Garip Karagöz, İlçe Müdürlüğü teknik elemanları ve üreticiler katılım sağladı. Hasat yapılan arazide incelemelerde bulunan İl Müdürü Şahin; konu ile ilgili üreticilerle bilgi alışverişinde bulundu. Kayseri'nin ayçiçeği üretiminde önemli bir konumda olduğunu ve geçtiğimiz yıl Türkiye üretiminin yüzde 15'ini karşıladığını belirten Şahin, ay çekirdeği hasadında bu yıl yaklaşık 28 bin ton üretim beklendiğini ifade etti. Şahin; "Kayseri çerezlik ay çekirdeğinde üretim anlamında Türkiye' de lider durumdadır. İklim ve toprak yapısı ile çok kaliteli siyah ve beyaz çekirdek yetiştiriciliği, ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çiftçilerimiz buğdaya alternatif olarak 'sarı altın' diye adlandırdıkları ay çekirdeği ekimine yöneldi. Ürün, masrafsız ve gelirinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz tarafından tercih edilmektedir. Bakanlığımızca ay çekirdeğinde dekara mazot, gübre ve fark ödemesi olmak üzere 34 lira civarında destek verilmektedir. Ayrıca pazarlama kolaylığından dolayı da ekim alanları her yıl artmaktadır. Danesi çerez olarak da tüketilen ay çekirdeği çoğunlukla yağlık yetiştirilmekte olup geriye kalan küspesi yüksek oranda protein barındırmasından dolayı karma yem üretiminde kullanılmaktadır. Üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı
Kayseri'de Ay Çekirdeği Hasadı Başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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