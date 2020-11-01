Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

01.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:14
Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeği ile yaralanan 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Babayiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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