Kayseri'de atık kağıt toplayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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Kayseri'de atık kağıt toplayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de atık kağıt toplayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Kayseri'de atık kağıt toplamak için yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kayseri'de atık kağıt toplamak için yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

B.Y'nin (23) kullandığı 38 UK 217 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Ihlamur Caddesi'nde marketin önündeki atık kartonları toplamak için yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu A.B'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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