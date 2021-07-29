Kayseri'de ata yadigarı "gacer" buğdayının ekim alanı genişletilecek

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının ekildiği tarlada ilk hasat gerçekleştirildi.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayının ekildiği tarlada ilk hasat gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hasanarpa Mahallesi'nde 30 dönüm arazideki hasat etkinliğinde gazetecilere, tarımsal üretimin sanayi üretimi kadar önemli olduğunu ifade etti.

Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Bu noktada bizim ata tohumumuz olarak bildiğimiz gacer buğdayının ekimi için geçen yıl yola çıktık. Şimdi de burada hasadına başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu hasat etmiş olduğumuz buğdayı çiftçilerimize dağıtarak Kayseri'mizde ve yöremizde daha da fazla ekilir, biçilir hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün amacımız ve gayemiz bir yandan tarımsal üretimin artırılması bir yandan da ata tohumlarının yeniden bu topraklarla buluşmasını sağlayabilmek."

Gacer buğdayının ata mirası olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Gacer buğdayı, Kayseri'mizin Develi bölgesinde daha önce yoğunca yetiştirilen bir buğday türü. Bunu Kayseri'mizde daha fazla yaygın hale getirmek için Kocasinan'dan bir giriş yapıyoruz. Buna da Kocasinan'daki çiftçilerimizin şimdiden rağbet gösterdiğini, talep ettiğini söyleyebilirim. İnşallah sonraki yıllarda daha fazla ekim ve dikim yaparak gacer buğdayını yeniden Kayseri'mizden ata tohumunun filizlendiğini, yeşillendiğini görmüş oluruz."

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri'nin Türkiye'deki en önemli tarım merkezlerinden olduğunu dile getirdi.

Gacer buğdayının ekim alanının genişlemesinin önemini vurgulayan Şahin, Kocasinan Belediyesinin bu alanda yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu vurguladı.

Şahin, gacer buğdayının Kayseri'de lokal bir bölgede birkaç üretici tarafından yetiştirildiğini hatırlatarak, "Şimdiki amacımız kaybolmaya yüz tutmuş gacer buğdayının dirilmesini sağlamak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün