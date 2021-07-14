Kayseri'de aşılama 1 milyon dozu geçti

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri'de koronavirüs aşılama sayısı 1 milyonu geçti.

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri'de koronavirüs aşılama sayısı 1 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda paylaşılan verilere göre, bugün itibari ile Kayseri'de uygulanan 1. doz aşı sayısı 639 bin 165 ve 2. doz aşı sayısı 309 bin 61 olmak üzere toplamda 1 milyon 365 doz aşı olarak açıklandı.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı