Kayseri'de aşılama 1 milyon dozu geçti
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Kayseri'de aşılama 1 milyon dozu geçti

Kayseri'de aşılama 1 milyon dozu geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri'de koronavirüs aşılama sayısı 1 milyonu geçti.

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri'de koronavirüs aşılama sayısı 1 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda paylaşılan verilere göre, bugün itibari ile Kayseri'de uygulanan 1. doz aşı sayısı 639 bin 165 ve 2. doz aşı sayısı 309 bin 61 olmak üzere toplamda 1 milyon 365 doz aşı olarak açıklandı.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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