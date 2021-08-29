Kayseri'de aşı sürecini tamamlamayanlar yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'ini oluşturuyor
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Kayseri'de aşı sürecini tamamlamayanlar yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'ini oluşturuyor

Kayseri'de aşı sürecini tamamlamayanlar yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'ini oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Sağlık

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ilde aşı sürecini tamamlamayanların, yoğun bakımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 95'ini oluşturduğunu bildirdi.

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ilde aşı sürecini tamamlamayanların, yoğun bakımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 95'ini oluşturduğunu bildirdi.

Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin kısa süre önce aşılamada yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye ulaştığını anımsatarak, aşılanmayan yüzde 25'lik kısmın, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 59'unu oluşturduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki aşısızların oranının yüzde 91, tek doz aşılanmışların oranının ise yüzde 4 olduğunu ifade eden Benli, "Yani aşı sürecini tamamlamayanlar yoğun bakım yatışımızın yüzde 95'ini oluşturuyor. Bu verilere göre bu dalga aşısızların dalgası. Aşı olmamış 280 bin 72 kişi bulunmaktadır ve bu rakam ilimiz için çok fazladır. Sorumluluklarımızı bilerek ihmale gelmemeli ve bir an evvel aşımızı olmalıyız. Diğer yandan, sayın bakanımızın vaka sayılarının en çok arttığı üçüncü il olarak Kayserimizi açıklanması, bizlere kurallara daha fazla uymamız gerektiğini gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Kayseri'de aşı sürecini tamamlamayanlar yoğun bakımdaki hastaların yüzde 95'ini oluşturuyor - Haberler
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