Kayseri'de asfaltlama çalışmaları yoğunlaştı

Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini de fırsat bilerek normal günlerde araç yoğunluğu bulunan caddelerde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini de fırsat bilerek normal günlerde araç yoğunluğu bulunan caddelerde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler sokağa çıkma kısıtlamaları süresince yaptığı yol, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına Sivas Caddesi-Büyükşehir Belediyesi alt geçidi ile Fuzuli alt geçidinde geliş ve gidiş olmak üzere devam etti.

Çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde en yoğun kullanılan caddelerde asfalt çalışması yaptıklarını, fen işleri ekibinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol yenileme, asfaltlama ve alt yapı çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde yoğunluk vermeye devam edecek.

Kaynak: AA