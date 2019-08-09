Kayseri'de asayiş uygulamsı

09.08.2019 09:12

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi yapılan asayiş uygulamasında 9 araca 13 bin 453 lira para cezası kesildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve resmi ekiplerle Boztepe Mahallesi Erkilet Bulvarında uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde 256 araç ve 563 kişi sorgulanırken 9 araca 13 bin 453 lira ceza kesildi.

Uygulamada ayrıca bir araç trafikten men edilirken, 1 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA