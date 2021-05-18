Kayseri'de asayiş
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Kayseri'de asayiş

Kayseri'de asayiş
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de son bir ay içinde meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 25 kişiden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kayseri'de son bir ay içinde meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 25 kişiden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 15 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde 22'si otomobil, 38'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere 60 olay meydana geldi.

Çalıntı 15 oto ile 21 motosiklet bulunarak müştekilere teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 25 kişiden 3'ü tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan 77 kişiden 71'i bulundu, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda da 613 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 95 gram bonzai, 38,35 gram esrar, 7,25 gram eroin, 16 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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