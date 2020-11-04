Kayseri'de asayiş
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Kayseri'de asayiş

04.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:43
Kayseri'de asayiş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, ekim ayında yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, ekim ayında yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ekim ayında, bir kasten öldürme, 53 kasten yaralama olayında 112 şüpheli yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Terörle mücadele kapsamında, DEAŞ, PKK/KCK, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütü suçlarından 9 olayda, 9 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevki sağlandı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik dözenlenen operasyonlarda, 597 sikke ve tarihi obje, 162 kilo 280 gram kubar esrar, çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, av tüfeği, 6 dedektör ile kazı malzemesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak", "resmi belgede sahtecilik", "5015 sayılı kanuna muhalefet", 5307 sayılı kanuna muhalefet", "Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa muhalefet" ve izinsiz kazı yapmak suçları kapsamında toplam 61 şüpheli yakalandı.

Yini tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için eş zamanlı gerçekleştirilen 4 uygulamada, 181 berber, kuaför, güzellik merkezi, 120 taksi, 87 pazar yeri, sosyete pazarı, 542 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 466 kahvehane, kıraathane, 16 hamam, sauna, 324 lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler, 4 spor merkezi, 137 park, piknik, mesire yerleri, 103 konaklama tesisi, 134 çay bahçesi, 19 nikah, düğün yeri, 10 internet kafe, salon, elektronik oyun yeri, 365 cami ve 68 halı sahanın denetim ve kontrolü yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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