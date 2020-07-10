Kayseri'de asayiş Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, mayıs ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, mayıs ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlarından toplam 245 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklandı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 147, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında ise 11 kişi de yakalandı.

Ayrıca, emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 69 araca cezai işlem uygulanarak, 76 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı devam ettirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA