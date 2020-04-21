Kayseri'de asayiş Kayseri Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, biri "kasten öldürme", 2'si "kasten yaralama" suçlarından yakalanan 3 zanlı, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 hırsızlık olayında 26 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ise 77 olayda 134 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme" suçlarından yasal işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu suçlardan aranan 19 şüpheli de yakalandı, zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında bin 40 gram esrar, çeşitli miktarlarda eroin, kokain ve sentetik uyuşturcu ile uyuşturucu tartımında kullanılan 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA