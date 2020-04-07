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Kayseri'de asayiş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından, şubat ayında 40 "kasten yaralama" olayına karıştığı tespit edilen 97 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Kayseri'de asayiş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından, şubat ayında 40 "kasten yaralama" olayına karıştığı tespit edilen 97 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin şubat ayında düzenlediği operasyonlarda 1132 bronz sikke, 2 madeni heykel, 42 tarihi obje, 17 eski eser, 13 kazı malzemesi, 2 dedektör ve 375 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında TKP/ML ve El-Kaide terör örgütleri suçlarından 7 olayda toplam 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 13 kişinin 7'si bulunarak ailesine teslim edildi, 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 190 kişi yakalandı.

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven" uygulamasında ise toplam 3 bin 720 kişi sorgulandı ve 11 aranan şahıs yakalandı. 27 ikamet, 114 öğrenci yurdu, 28 metruk bina kontrol edildi, 856 araç denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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