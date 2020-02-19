Kayseri'de asayiş

19.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:32

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 140 şüpheliden 324'ünün tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce 6 olayda gözaltına alınan 16 kişiden 1'i, Ahlak Büro Amirliği'nce 32 olayda gözaltına alınan 35 kişiden 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliği'nce 36 olayda gözaltına alınan 59 kişiden 16'sı, Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce 9 olayda gözaltına alınan 13 kişiden 1'i ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 614 kişiden 237'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 80 kişiden 75'i bulundu, 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 218 olayda yasal işlem yapılan 374 kişiden 46'sı tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 29 kişiden 20'si de tutuklandı.

Kent genelinde kontrol edilen 39 bin 211 araçtan 12 bin 455'ine idari para cezası uygulanırken 529 araç trafikten men edildi.

Ayrıca meydana gelen 432 trafik kazasında 262 kişi yaralandı.

Kaynak: AA