Kayseri'de arsasından geçen yola duvar ören vatandaş, kendini savundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu, duvar örerek ulaşıma kapatan Mehmet Yeşilağaç, "Belediye gelip işi çözecek, hak kaybımızı giderecek." dedi.

Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan Mehmet Yeşilağaç, evinin yanındaki yola, bir süre önce satın aldığı arsanın üzerinden geçtiği gerekçesiyle demir kapı yerleştirdi.

Kapı yolun bir kısmını kapatmayınca inşaat ustası Yeşilağaç, bu kez de duvar örerek yolu tamamen trafiğe kapattı.

Yeşilağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, evini 1999 yılında yaptırdığını dile getirdi.

Kapattığı yolun o zaman toprak olduğunu anlatan Yeşilağaç, "Burada çıkmaz sokak yok, her evin iki çıkış kapısı var. Burası tapulu malım, krokim de var. Komşumun da benim yerime geçtiği krokide görünüyor. Arsa da bizim olduğu için duvar çektim. Belediye şu an rica ediyor, 'Yolu aç, anayol olarak değerlendirelim.' diye. Belediye gelip işi çözecek, hak kaybımızı giderecek." diye konuştu.

Yeşilağaç, sokağa ambulans giremediği ya da vatandaşların evlerinden çıkamadıklarını iddialarını yalanlayarak, komşusunun evinin iki giriş kapısı olduğunu söyledi.

Gülcan Yeşilağaç da 25 yıldır aynı yerde ikamet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı hissenin içinde olduğumuz arsa sahibi icralık oldu, arsa satışa çıktı. Hisse sahibi olduğumuz için bize alma imkanı sunuldu, komşumla beraber aldık. Biz evimizin önünü alıyoruz sandık ama ölçüm yapılınca arsa yoldan çıktı. Ben komşuma kasıtlı bir şey yapmadım. Tapusunu aldım, parasını ödedim. Çevirmek zorunda kaldım. Belediye gittik, 'Yol geçiyor, otobüs geçiyor bir çare bulun yoksa biz duvar çekeceğiz' dedik. Onlar da 'istediğinizi yapabilirsiniz, tapulu arsanız' dedi. Biz duvarı çekince komşularımızın tepkisiyle karşılaştık."

Belediye yetkilileri, sorunun çözümü için arsa sahibiyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.