Kayseri'de arkadaşını silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de arkadaşını silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de arkadaşını silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası

Kayseri'de husumetli olduğu arkadaşını av tüfeği ile yaralayan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de husumetli olduğu arkadaşını av tüfeği ile yaralayan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık R.K. ve taraf avukatları hazır bulundu, müşteki M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık R.K'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, husumetli olduğu R.K'ye kendini koruma amaçlı ateş ettiğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.K'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

 Son dakika haberi... Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

Son dakika haberi... Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

 Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title