Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'taki müstakil evde tartıştığı arkadaşı Y.B'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Melikgazi'de dün M.Ş'nin boynundan bıçakla yaraladığı arkadaşı Y.B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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