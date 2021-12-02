Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Haberler
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Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldüren ve hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 17 yaşındaki sanık, hakim karşısına çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldüren ve hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan 17 yaşındaki sanık, hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık S.Ö, maktul A.E'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleşti.

Sanığın savunmasının ardından mütalaasını veren duruşma savcısı, S.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de araçta şakalaşan ve yaptıkları özçekimin silinmesi konusunda anlaşamayan 2 arkadaş arasında çıkan kavgayı diğer arkadaşları ayırmıştı. Aralarında husumet oluşan ve 28 Nisan'da telefonda tartışarak, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde buluşan ikili arasında çıkan kavgada, S.Ö. bıçakla A.E'yi öldürmüştü.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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