Kayseri'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık S.Ö, maktul A.E'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, S.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ö'ye "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'de araçta şakalaşan ve yaptıkları özçekimin silinmesi konusunda anlaşamayan iki arkadaş arasında çıkan kavgayı diğer arkadaşları ayırmıştı. Aralarında husumet oluşan ve geçen yıl 28 Nisan'da telefonda tartışarak merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde buluşan ikili arasında çıkan kavgada S.Ö, bıçakla A.E'yi öldürmüştü.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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