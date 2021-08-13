Kayseri'de arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen inşaat bekçisi yaralandı
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Kayseri'de arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen inşaat bekçisi yaralandı

Kayseri'de arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen inşaat bekçisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen inşaat bekçisi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen inşaat bekçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'ndaki bir inşaatta bekçilik yapan H.D. ile yanına ziyarete gelen arkadaşı H.O.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.O.K, arkadaşı H.D'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen inşaat bekçisi H.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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