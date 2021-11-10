Kayseri'de Arife öğretmeni öldüren sanığın yargılandığı dava

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nu öldüren ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan sanık T.T'nin iki gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, tutuklu yargılanan sanığın İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, gelen evrakı dosyaya ekledi.

Mahkeme heyeti, sanığın ölüm kaydına ilişkin nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Özel bir okulda görev yapan Arife Nur Sarıoğlu, 21 Mayıs'ta, Mevlana Mahallesi'nde T.T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavi altına alınan ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan sanık, ifadesinde, olay günü Arife'nin yanına konuşmak için gittiğini, öldürmek için gitmediğini, hayatında başka biri olduğunu öğrenince de bir anlık gafletle ateş ettiğini ve pişman olduğunu belirtmişti.

Son olarak İzmir'de Menemen Cezaevi Rehabilitasyon Merkezi'ne bulunan T.T, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Menemen Devlet Hastanesinde 8 Kasım'da hayatını kaybetti.

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