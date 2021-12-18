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Kayseri'de arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri'de arazide erkek cesedi bulundu
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki boş arazide erkek cesedi bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki boş arazide erkek cesedi bulundu.

Kocatepe Mahallesi Dağdelen Sokak'ta yol kenarındaki arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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