Kayseri'de aranması bulunan 70 şahıs tutuklandı
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Kayseri'de aranması bulunan 70 şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalama emri bulunan 70 şahıs tutuklandı.

Kayseri'de aranması bulunan 70 şahıs tutuklandı
22.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:59

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalama emri bulunan 70 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 243 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli mercilere sevk edildikten sonra, şahıslardan 70'i tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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