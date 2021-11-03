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Kayseri'de aranması bulunan 23 şahıs operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de aranması bulunan 23 şahıs operasyonla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin kent genelinde yaptığı çalışmalarda Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R. K., Kasten Öldürme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., Kasten Yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. B., Silahla Yağma suçundan yakalama emri olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.T. ve Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 5 ayrı yakalama emri bulunan M.Y. ile birlikte aranması bulunan 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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