Kayseri'de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı
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Kayseri'de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı

Kayseri polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 52 ekip, 120 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:39
Kayseri'de aranan şahıslara 120 polis ile şafak operasyonu: 32 gözaltı

polisi tarafından aranan şahıslara yönelik 52 ekip, 120 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama ve arama kaydı bulunan 44 kişinin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 49 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 52 ekip 120 polisin katıldığı şafak operasyonunda 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda devam ediyor.


Yakalanan 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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