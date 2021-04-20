Kayseri'de aranan 589 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 589 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 589 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan 589 kişi bir ayda yakalandı.

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan 589 kişi bir ayda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte son bir ayda 40'ı evden, 14'ü iş yerinden ve kurumdan, 8'i otodan, 9'u açıktan, 1'i mabetten olmak üzere 72 hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsızlık olaylarına karışan 93 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şüphelilerde bulunan yaklaşık 14 bin 135 TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi.

Kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 589 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bunlardan 217'si tutuklandı.

Öte yandan kentte kayıp müracaatı alınan 83 kişiden 75'i bulundu, 8 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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