Kayseri'de aranan 583 kişi yakalandı, kayıp 79 kişi bulundu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Kasım ayında yapılan çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre 1-30 Kasım tarihleri arasında Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6'sı cinsel içerikli suç, 3'ü kumar olayı olmak üzere işlem yapılan 9 olayda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 51 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 7 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nin çalışmalarında 52'si evden, 35'i işyerinden ve kurumdan, 19'u otodan, 27'si açıktan, 7'si bisiklet hırsızlığı, 12'si mabetten hırsızlık, 1'i hayvan hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan 153 hırsızlık olayında 181 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 37 bin 150 TL değerinde malzeme de müştekilerine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 538 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 183'ü tutuklandı.

Ayrıca Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında ise kayıp müracaatı alınan 89 şahıstan 79'u bulundu. Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda da 2'si kasten öldürme, 2'si kasten öldürmeye teşebbüs olayı olmak üzere işlem yapılan 4 olayda 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili ise 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. - KAYSERİ

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