Kayseri'de aranan 50 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de aranan 50 kişi yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de aranan 50 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan kişilere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan kişilere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title