Kayseri'de aranan 50 kişi yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de aranan kişilere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan kişilere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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