Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de aralarında 5 hükümlünün bulunduğu aralanan 14 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında 5 hükümlünün bulunduğu aralanan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik Aydınlıkevler, Gültepe, Battalgazi, Gesi Fatih ve Kılıçaslan mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 12 ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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