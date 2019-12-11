Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı
Haberler » Güncel » Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı - Haber

Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kayseri'de haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:36
Kayseri'de aranan 32 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

'de haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

İcra İlamat ve İnfaz Bürosunca, "borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 47 ekip ve 106 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler