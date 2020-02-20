Kayseri'de aranan 32 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 44 zanlının gözaltına alınması için 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü kadın 32 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.