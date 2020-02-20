Kayseri'de aranan 32 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Kayseri'de aranan 32 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22
Kayseri'de aranan 32 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 44 zanlının gözaltına alınması için 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü kadın 32 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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