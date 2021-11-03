Kayseri'de aranan 23 kişi yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonla çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması için Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreselere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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