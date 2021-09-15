Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 18 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de, 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 104 polisle 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 6 yıldır 7 'hırsızlık' suçundan aranan Kiraz Ç.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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